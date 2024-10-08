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В жилом корпусе в одном из районов Тбилиси пожар


08.10.2024   20:45


В Надзаладевском районе Тбилиси пожар в одном из жилых корпусов.

Как сообщили «IPN» в Службе управления чрезвычайными ситуациями, пожар вспыхнул в одной из квартир жилого дома.

По их информации, на месте мобилизована пожарно-спасательная служба и ведутся работы по ликвидации огня.

Как сообщили в Службе управления чрезвычайными ситуациями, на данный момент информация о пострадавших не поступала.


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