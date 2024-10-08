

В жилом корпусе в одном из районов Тбилиси пожар

08.10.2024 20:45





В Надзаладевском районе Тбилиси пожар в одном из жилых корпусов.



Как сообщили «IPN» в Службе управления чрезвычайными ситуациями, пожар вспыхнул в одной из квартир жилого дома.



По их информации, на месте мобилизована пожарно-спасательная служба и ведутся работы по ликвидации огня.



Как сообщили в Службе управления чрезвычайными ситуациями, на данный момент информация о пострадавших не поступала.





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