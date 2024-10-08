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СБУ задержала в Молдове помощника экс-советника Путина Сергея Глазьева
08.10.2024 22:02
В СБУ сообщили о задержании в Молдове российского макроэкономиста Дмитрия Чистилина, помощника бывшего советника Путина Сергея Глазьева. Ведомство называет его «одним из кремлевских идеологов» войны против Украины.
Согласно этой информации, Чистилин в 2016–2024 годах подготавливал для Кремля «аналитические материалы», в которых поддерживал вооруженную агрессию против Украины и «интеграцию» оккупированных регионов в Россию. Утверждается, что он также подготавливал «информационные диверсии» против Киева.
Кроме того, отмечается, что Чистилин активно продвигал российские интересы за ее границами — организовывал вмешательство в выборы в Восточной и Центральной Европе. Он выступал от имени «украинской общественности» на неких круглых столах, пытаясь уменьшить поддержку Украины со стороны ее западных партнеров.
Именно после одного из таких форумов он был задержан в Молдове, когда пытался вернуться в Россию через территорию третьих стран. Он находится под стражей, ему предъявлены две статьи Уголовного кодекса Украины: госизмена и оправдание вооруженной агрессии против страны. Как сообщается, Чистилин также помогал российской военной разведке в налаживании каналов для обхода санкций. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Чистилин занимает должность советника в Отделе методологии и Анализа Евразийского экономического союза. Является председателем Международной научной общественной организации «Международный институт развития и самоорганизации им. Саймона Кузнеца», кандидат экономических наук, академик РАЕН.
Ранее в Украине была задержана группа, руководимая бывшим депутатом Верховной рады от «Партии регионов» и состоящая еще из трех человек. В СБУ утверждали, что она получала указания Департамента контрразведывательных операций ФСБ, занималась диверсиями и планировала убийства известных граждан Украины, в том числе телеведущего Дмитрия Гордона.
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