

Территориальные группы не будет возглавлять Департамент специальных задач - замглавы МВД

09.10.2024 13:42





Заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе называет ложью информацию о том, что территориальные группы, созданные приказом министра в связи с парламентскими выборами, будет возглавлять Департамент специальных задач.



Как поясняет замминистра, территориальные группы, которые будут созданы по всей стране, возглавят директора областных управлений полиции, а в указанные группы войдут все подразделения полиции, в том числе патрульная, центральная криминальная полиция, также будут задействован Департамент специальных задач, а при необходимости и охранная полиция и служба по чрезвычайным ситуациям.



По словам Александра Дарахвелидзе, территориальные группы формируются постоянно, начиная с 2016 года, и их цель – провести процедуру голосования в мирной и безопасной обстановке.



По заявлению замминистра, территориальные группы будут мобилизованы в основном для охраны порядка и безопасности вблизи избирательных участков, а попасть на избирательный участок они смогут только по вызову председателя участка. провести конкретное мероприятие.







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