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Сотрудники Департамента береговой охраны Грузии приняли участие в операции НАТО
09.10.2024 16:44
Двенадцать сотрудников правоохранительных тактических групп Управления береговой охраны Пограничной полиции МВД приняли участие в операции НАТО по обеспечению морской безопасности «Морской страж» (Operation SEA GUARDIAN). Информацию распространяет Пограничная полиция Грузии.
По данным ведомства, перед началом операции сотрудники Департамента береговой охраны прошли трехдневную подготовительную подготовку к участию в операции «Морской страж» в Морском учебном центре НАТО по перехвату (NMIOTC) в Республике Греция.
«После учений сотрудники были размещены на корабле ВМС Греции — HS AEGEAN и в течение трех недель в Средиземном море принимали участие в мероприятиях, предусмотренных планом операции. Во время пребывания в море мероприятия операции НАТО включали процедуры высадки на борт и учения.
Следует отметить, что в прошлом году впервые в истории Грузии грузинское подразделение было задействовано в операции по обеспечению морской безопасности под эгидой Североатлантического альянса в качестве оперативного партнера. Среди стран, не входящих в НАТО, Грузия стала первой страной-аспирантом, которую Североатлантический совет признал оперативным партнером операции «Морской страж» в результате успешного завершения четырехлетней программы сертификации соответствующих подразделений НАТО.
Операция НАТО «Морской страж» на данный момент является единственной операцией под эгидой Альянса, основными задачами которой являются: борьба с терроризмом, содействие свободному передвижению на море, повышение возможностей морской безопасности, предотвращение незаконной экономической деятельности и повышение осведомленности о морской ситуации в зоне операций», — говорится в информации, распространенной Пограничной полицией Грузии.
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