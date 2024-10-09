

Сотрудники Департамента береговой охраны Грузии приняли участие в операции НАТО

09.10.2024 16:44





Двенадцать сотрудников правоохранительных тактических групп Управления береговой охраны Пограничной полиции МВД приняли участие в операции НАТО по обеспечению морской безопасности «Морской страж» (Operation SEA GUARDIAN). Информацию распространяет Пограничная полиция Грузии.



По данным ведомства, перед началом операции сотрудники Департамента береговой охраны прошли трехдневную подготовительную подготовку к участию в операции «Морской страж» в Морском учебном центре НАТО по перехвату (NMIOTC) в Республике Греция.



«После учений сотрудники были размещены на корабле ВМС Греции — HS AEGEAN и в течение трех недель в Средиземном море принимали участие в мероприятиях, предусмотренных планом операции. Во время пребывания в море мероприятия операции НАТО включали процедуры высадки на борт и учения.



Следует отметить, что в прошлом году впервые в истории Грузии грузинское подразделение было задействовано в операции по обеспечению морской безопасности под эгидой Североатлантического альянса в качестве оперативного партнера. Среди стран, не входящих в НАТО, Грузия стала первой страной-аспирантом, которую Североатлантический совет признал оперативным партнером операции «Морской страж» в результате успешного завершения четырехлетней программы сертификации соответствующих подразделений НАТО.



Операция НАТО «Морской страж» на данный момент является единственной операцией под эгидой Альянса, основными задачами которой являются: борьба с терроризмом, содействие свободному передвижению на море, повышение возможностей морской безопасности, предотвращение незаконной экономической деятельности и повышение осведомленности о морской ситуации в зоне операций», — говорится в информации, распространенной Пограничной полицией Грузии.





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