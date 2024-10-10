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Полиция задержала трех человек, вымогавших деньги у бизнесменов в восточной Грузии
10.10.2024 13:42
Полиция задержала трех человек, которые по поручению криминального авторитета вымогали деньги у бизнесменов в Марнеульском муниципалитете. Об этом сообщает МВД Грузии.
Задержанные – граждане Грузии в возрасте от 22 до 24 лет. Один из них в прошлом был судим.
Следствие установило, что обвиняемые получали поручения от криминального авторитета, проживающего за рубежом.
От нескольких граждан они требовали заплатить крупные суммы, угрожая им расправой и уничтожением имущества. Те платить отказались. После этого во двор одного из потерпевших бросили «коктейль Молотова», чтобы поджечь его автомобиль. Другому отправили письмо с угрозами и патронами.
Задержанных обвиняют в пособничестве вымогательству крупной суммы денег и попытке уничтожения чужого имущества (статьи 25-181 и 19-187 УК Грузии). Преступления наказываются лишением свободы на срок до 9 лет.
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