

К главе ЦИК Грузии приставили госохрану

16.10.2024 18:13





Председателя Центральной избирательной комиссии Грузии Георгия Каландаришвили будет охранять Специальная служба государственной охраны. Соответствующее распоряжение 10 октября издал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



«В связи с очередными парламентскими выборами в Грузии, в текущем году, исходя из соответствующих предпосылок, до истечения необходимости, назначить председателю Центральной избирательной комиссии Грузии — Георгию Каландаришвили государственная охрану», — говорится в указе Кобахидзе.



В документе не уточняется, что подразумевается под «соответствующими предпосылками». Ранее Ираклий Кобахидзе заявлял о потенциальных угрозах для государственных или партийных чиновников. А почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили во время предвыборной кампании обращался к избирателям, стоя за бронестеклом. В июле Служба госбезопасности Грузии заявила, что расследует подготовку убийства Иванишвили. В этом контексте были допрошены воюющие в Украине бойцы и упомянуты бывшие высокопоставленные чиновники и сотрудники силовых ведомств Грузии, которые сейчас находятся в Украине. Однако каких-либо доказательств подготовки преступления власти не представили.



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе при этом упомянул покушения на премьера Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа. «В последний период было совершено два теракта: один в Словакии, второй в США. Это общий почерк, который характеризует одни и те же глобальные политические силы», — сказал Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





