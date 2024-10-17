

Факты нарушения правил безопасности при выполнении работ увеличились на 25% - МВД

17.10.2024 11:46





В январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года факты нарушения правил безопасности при выполнении работ увеличились на 25%. Об этом говорится в данных, опубликованных МВД.



По статистике МВД, в отчетный период текущего года зарегистрировано 94 случая нарушения правил безопасности на производстве, в прошлом году - 74.



В частности, по данным МВД, в этом году в январе-июне зарегистрировано 69 фактов нарушения правил безопасности при проведении горных, строительных и других работ, за аналогичный период прошлого года - 55;



Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергетики, газа, нефти или нефтепродуктов – 25 фактов, за аналогичный период предыдущего года – 19.



Кроме того, следует отметить, что согласно отчету Службы инспекции труда, в 2023 году было проведено 3765 проверок по части безопасности. Из них более чем в 1500 случаях вынесены предупреждения, приостановлена ​​деятельность 361 объекта, в 643 случаях наложены штрафы.





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