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Факты нарушения правил безопасности при выполнении работ увеличились на 25% - МВД
17.10.2024 11:46
В январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года факты нарушения правил безопасности при выполнении работ увеличились на 25%. Об этом говорится в данных, опубликованных МВД.
По статистике МВД, в отчетный период текущего года зарегистрировано 94 случая нарушения правил безопасности на производстве, в прошлом году - 74.
В частности, по данным МВД, в этом году в январе-июне зарегистрировано 69 фактов нарушения правил безопасности при проведении горных, строительных и других работ, за аналогичный период прошлого года - 55;
Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергетики, газа, нефти или нефтепродуктов – 25 фактов, за аналогичный период предыдущего года – 19.
Кроме того, следует отметить, что согласно отчету Службы инспекции труда, в 2023 году было проведено 3765 проверок по части безопасности. Из них более чем в 1500 случаях вынесены предупреждения, приостановлена деятельность 361 объекта, в 643 случаях наложены штрафы.
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