

Глава СГБ признал, что заявление его ведомства носило предупредительный характер

17.10.2024 14:32





«Заявление Службы государственной безопасности (СГБ) было предупреждением о том, что если будет пересечена предусмотренная законом «красная линия», то будут приняты соответствующие меры, — заявил глава СГБ Григол Лилуашвили.



По его словам, записи исходят не из СГБ, а от тех групп, которые пытаются внести диссонанс в мирное сосуществование.



«Это информация, которой располагает служба, и она была предоставлена в целях превенции, как предупреждение. Она предназначена для тех людей, которые в это вовлечены, чтобы они знали, что если они пересекут предусмотренную законом «красную линию», что является нарушением закона, то будут приняты соответствующие меры. Это было предупреждение, чтобы люди отнеслись к этому с большей осторожностью, и не более того. Что я могу сказать — эти записи не исходят из СГБ, они от тех групп, которые пытаются внести диссонанс в повседневное мирное сосуществование», — сказал Лилуашвили.



Напомним, что СГБ сделала заявление о том, что группы, связанные с политическими кругами, планируют распространение фальсифицированных записей, в которых будут использованы голоса и изображения представителей власти.







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