

Прокуратура Грузии сообщает об аресте 4 человек связанных с мошенническими колл-центрами

18.10.2024 16:11





Прокуратура Грузии сообщает о раскрытии очередного транснационального преступления по делу о мошеннических колл-центрах. Как заявил прокурор Бека Квициани на пресс-конференции, в качестве обвиняемых по упомянутому делу арестованы 4 человека.



«По результатам проведенного расследования установлено, что члены организованной группы организовали т.н. колл-центр, где были заняты операторы со знанием иностранных языков и кураторы-менеджеры соответствующих направлений. Операторы связались с гражданами США через различные средства связи и предлагали участвовать в электронных торгах ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютами и криптовалютами с использованием электронных платформ, созданных преступной группой.



Сотрудники колл-центра заверили клиентов, что с их помощью они смогут получить существенную прибыль. На самом деле средства, выделенные потерпевшими на инвестирование, были похищены обманным путем. В случае требования возврата вложенной суммы и прибыли от потерпевших они обрывают с ними всякую связь.



Таким образом, члены ОПГ обманным путем получили 1 634 000 долларов США и 1 миллион евро, принадлежащие лицам, проживающим в Соединенных Штатах Америки.



В целях придания юридического лица вышеуказанным активам, накопленным за рубежом, на банковских счетах и ​​криптокошельках фиктивных предприятий, члены организованной группы с помощью многочисленных операций и с фиктивными целями переводили деньги на различные банковские и криптосчета, контролируемые преступной организацией, в том числе в Грузии. Скрыв свое криминальное прошлое, они вложили деньги в недвижимость.



Следствием на основании решения судьи конфисковано имущество подсудимых и связанных с ними лиц на сумму несколько миллионов лари, сумма на счетах в банках составляет около полутора миллионов долларов США и полмиллиона евро.



В результате обыска жилых квартир, принадлежащих ответчикам, в общей сложности было изъято различной криптовалюты на сумму 240 000 долларов США, наличные на сумму до 400 000 долларов и дорогие вещи. Также при обыске банковского сейфа одного из организаторов был обнаружен 1 миллион долларов США.



Для обеспечения конфискации вышеуказанного имущества предполагаемого преступного происхождения прокуратура проведет соответствующие юридические процедуры.



Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с просьбой о продлении срока заключения подсудимым в качестве меры пресечения. Представленное обвинение предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.



Хотим напомнить общественности, что в результате мер, осуществленных в последние годы, прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против 100 физических и 7 юридических лиц, причастных к деятельности мошеннических колл-центров. Известно, что жертвами стали сотни граждан разных стран Европы, общая сумма ущерба составляет до 40 миллионов лари. Также арестовано имущество, предположительно полученное преступным путем, стоимость которого превышает 100 миллионов лари.



Прокуратура Грузии призывает общественность немедленно предоставлять нам любую информацию, если таковая имеется, о возможной работе мошеннических колл-центров, как по горячей линии — 2 405 222, так и по Facebook сайта прокуратуры Грузии», — заявил Квициани.





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