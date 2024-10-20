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21-22 октября в Тбилисский международный аэропорт будет перемещена военная техника для киносъемок


20.10.2024   11:43


В международном аэропорту Тбилиси планируется снять несколько сцен на военную тематику для американского фильма. Информацию распространяет Министерство экономики и устойчивого развития.

Для съемок одного из эпизодов художественного фильма была выбрана территория старого терминала столичного аэропорта, где в течение двух дней 21-22 октября будет перемещаться специальная военная техника и актеры, одетые в военную форму.

«Проект реализуется при поддержке государственной программы «Снимай в Грузии», а его бюджет, который будет потрачен в Грузии, составляет 13 миллионов лари.

Голливудские актеры, режиссер и оператор работают над американским полнометражным художественным фильмом. На съемках фильма занято более 200 граждан Грузии.

Запланированные съемки в Грузии продлятся 36 дней», — говорится в информации.


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