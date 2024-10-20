

21-22 октября в Тбилисский международный аэропорт будет перемещена военная техника для киносъемок

20.10.2024 11:43





В международном аэропорту Тбилиси планируется снять несколько сцен на военную тематику для американского фильма. Информацию распространяет Министерство экономики и устойчивого развития.



Для съемок одного из эпизодов художественного фильма была выбрана территория старого терминала столичного аэропорта, где в течение двух дней 21-22 октября будет перемещаться специальная военная техника и актеры, одетые в военную форму.



«Проект реализуется при поддержке государственной программы «Снимай в Грузии», а его бюджет, который будет потрачен в Грузии, составляет 13 миллионов лари.



Голливудские актеры, режиссер и оператор работают над американским полнометражным художественным фильмом. На съемках фильма занято более 200 граждан Грузии.



Запланированные съемки в Грузии продлятся 36 дней», — говорится в информации.







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