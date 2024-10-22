

Посол ЕС: надзор за службами безопасности в Грузии «все еще очень слаб»

22.10.2024 13:33





Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что парламентский и судебный надзор за службами безопасности в Грузии «все еще очень слаб и неэффективен». Он отметил, что мощный механизм надзора за системой безопасности Грузии — один из 9 шагов, необходимых для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.



Герчинский отметил, что три НПО — «Центр социальной справедливости», CRRC Georgia и «Ассоциация молодых юристов Грузии» — в течение последних трех лет реализовывали проект по надзору за сектором безопасности, учрежденный Евросоюзом. Он отметил, что этот период характеризуется «все более враждебной средой для надзора со стороны гражданского общества».



Посол ЕС отметил, что в этот решающий момент для будущего Грузии, гражданское общество, к сожалению, стало прямой мишенью дезинформационных и пропагандистских кампаний.



«Как посол ЕС в Грузии, я искренне надеюсь, что дальнейшее развитие будет способствовать восстановлению благоприятной среды для важных реформ, включая реформы сектора безопасности и построение системы национальной безопасности в соответствии с самыми высокими международными и европейскими стандартами — стандартами уважения прав человека, доступа к достоверной информации и свободным и независимым средствам массовой информации, а также бесперебойного функционирования эффективного демократического контроля и надзора», — заключил глава дипмиссии ЕС в Грузии.



Источник: SOVA

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