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МВД призывает граждан не садиться за руль 23 октября – из-за акции «Мечты»


23.10.2024   10:47


Министерство внутренних дел распространяет заявление по поводу завтрашнего мероприятия, запланированного партией «Грузинская мечта» на 23 октября.

Согласно заявлению, ожидается, что мероприятие будет масштабным, так как к нему присоединятся не только жители столицы, но и граждане, прибывшие из регионов.

В МВД заявляют, что ожидается перегруженное движение и призывают граждан «воздержаться от передвижения на личном транспорте».

«Ограничения, связанные с мероприятием, будут действовать с 00:00 23 октября до окончания собрания. Движение восстановится в обычном режиме сразу после завершения мероприятия», — говорится в заявлении.


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