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Сотрудники Департамента миграции и Пограничной полиции задержали 7 иностранных граждан
24.10.2024 11:21
Сотрудники Департамента миграции МВД и Пограничной полиции в результате совместно проведенного мероприятия задержали 7 граждан Нигерии, Ирана, Египта и Ганы.
Информацию об этом распространяет МВД Грузии.
По их данным, задержанные находились в стране без правового основания.
«Установлено, что задержанные лица находились в стране без правового основания, учитывая Закон Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». Они не воспользовались сроками, определенными решением о выдворении, подразумевающими добровольный выезд из страны, в результате чего Департаментом миграции МВД было принято решение о задержании этих лиц.
В целях исполнения решения задержанные в настоящее время помещены в центр временного размещения Департамента миграции с целью последующего возвращения в страну происхождения», - говорится в информации.
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