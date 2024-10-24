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Сотрудники Департамента миграции и Пограничной полиции задержали 7 иностранных граждан


24.10.2024   11:21


Сотрудники Департамента миграции МВД и Пограничной полиции в результате совместно проведенного мероприятия задержали 7 граждан Нигерии, Ирана, Египта и Ганы.

Информацию об этом распространяет МВД Грузии.

По их данным, задержанные находились в стране без правового основания.

«Установлено, что задержанные лица находились в стране без правового основания, учитывая Закон Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». Они не воспользовались сроками, определенными решением о выдворении, подразумевающими добровольный выезд из страны, в результате чего Департаментом миграции МВД было принято решение о задержании этих лиц.

В целях исполнения решения задержанные в настоящее время помещены в центр временного размещения Департамента миграции с целью последующего возвращения в страну происхождения», - говорится в информации.


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