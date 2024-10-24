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В доме сотрудницы исследовательского центра «Атлантический совет» прошел обыск
24.10.2024 13:59
Сотрудники следственной службы Минфина проводят обыск в доме сотрудницы исследовательского центра «Атлантический совет» Это Бузиашвили.
«Сразу забрали у меня телефон и начали личный обыск, а затем перешли к обыску дома. Сказали, что ищут документы и любую технику, которая может представлять интерес в этом расследовании.
Упомянули организацию, в которой я работаю, это «Атлантический совет» — американская неправительственная организация, я исследую российские информационные операции по всему миру, в том числе и в Грузии», — сказала Бузиашвили журналистам.
Ранее стало известно, что сотрудники финансовой полиции провели обыск и в доме еще одной сотрудницы организации Софо Гелава, супруги лидера партии «Федералисты» Георгия Нониашвили.
Софо Гелава говорит, что из дома забрали компьютеры и телефоны.
Адвокаты Софо Гелава и Это Бузиашвили, Шота Тутберидзе и Анна Гахокидзе сообщили грузинской службе Радио Свобода, что обыски в домах их подзащитных проводились в рамках одного и того же расследования.
Уголовное дело же возбуждено по трем статьям:
Отмывание денег
Мошенничество
Уклонение от уплаты налогов.
Кто является обвиняемым по этому делу, пока неизвестно.
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