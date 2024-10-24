

В доме сотрудницы исследовательского центра «Атлантический совет» прошел обыск

24.10.2024 13:59





Сотрудники следственной службы Минфина проводят обыск в доме сотрудницы исследовательского центра «Атлантический совет» Это Бузиашвили.



«Сразу забрали у меня телефон и начали личный обыск, а затем перешли к обыску дома. Сказали, что ищут документы и любую технику, которая может представлять интерес в этом расследовании.



Упомянули организацию, в которой я работаю, это «Атлантический совет» — американская неправительственная организация, я исследую российские информационные операции по всему миру, в том числе и в Грузии», — сказала Бузиашвили журналистам.



Ранее стало известно, что сотрудники финансовой полиции провели обыск и в доме еще одной сотрудницы организации Софо Гелава, супруги лидера партии «Федералисты» Георгия Нониашвили.



Софо Гелава говорит, что из дома забрали компьютеры и телефоны.



Адвокаты Софо Гелава и Это Бузиашвили, Шота Тутберидзе и Анна Гахокидзе сообщили грузинской службе Радио Свобода, что обыски в домах их подзащитных проводились в рамках одного и того же расследования.



Уголовное дело же возбуждено по трем статьям:



Отмывание денег

Мошенничество

Уклонение от уплаты налогов.



Кто является обвиняемым по этому делу, пока неизвестно.





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