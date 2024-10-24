

Минфин Грузии сообщает об обысках объектов связанных с мошенническими колл-центрами

24.10.2024 14:37





Следственная служба Министерства финансов Грузии сообщает о проведении следственных действий в трех «колл-центрах». На основании постановления суда 24 октября были проведены обыски в указанных объектах, сообщают в ведомстве.



«По полученной информации, деятельность колл-центров связана с тем же видом преступлений, по которым ведется данное расследование, мы имеем дело с финансами в гораздо большем масштабе. Кроме того, некоторые из работающих на объектах лица связаны с аналогичными криминальными колл-центрами, выявленными в предыдущие периоды», - говорится в распространенном в соцсетях заявлении Следственной службы Минфина Грузии.



В ведомстве сообщают, что на местах сотрудники обнаружили разное оборудование, устройства и документацию, «содержащую определенную информацию, которая была изъята в установленном порядке».



«Учитывая интерес общественности, Следственная служба Минфина будет периодически предоставлять общественности информацию о ходе и результатах расследования».



Грузинская оппозиция и власть давно обвиняют друг друга в причастности к деятельности колл-центров. В апреле телеканал Би-би-си опубликовал журналистское расследование, согласно которому бывший министр обороны Грузии, оппозиционер Давид Кезерашвили, может быть связан с глобальной мошеннической сетью, которая заработала более миллиарда долларов на обмане европейских граждан. Кезерашвили обвинения отвергает.



24 октября по нескольким адресам в Тбилиси и Кутаиси были произведены обыски. В офисе американской компании, предоставляющей консультации крупным бизнес-компаниям за рубежом Concentrix Georgia, в домах граждан Онисе Цхададзе и Валерия Ткешелашвили, а также сотрудников американского исследовательского центра «Атлантический совет» Софо Гелава и Это Бузиашвили.







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