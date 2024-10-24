

МВД планирует обновление инфраструктуры и повышение зарплат в ведомстве

24.10.2024 14:52





Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявляет, что в МВД планирует обновить инфраструктуру и повысить зарплаты.



Как отметил Гомелаури, в районах планируется строительство новых зданий для подразделений и пожарно-спасательной службы, а также оснащение пожарно-спасательной техникой.



«В ведомстве планируется обновить инфраструктуру и повысить зарплаты. Многие здания находятся в плачевном состоянии. К сожалению, в районах имеются небольшие отделения и необходимо построить новые. Планируется добавление техники в пожарном направлении: пожарные машины, рабочие лестницы для высотных зданий, которых недостаточно. Планируется также строительство пожарных зданий. Например, мы недавно открылись такое здание в Рача, и это очень красивое новое здание. Мы хотим, чтобы так было во всех районах, потому что, когда в село приезжает машина, к сожалению, иногда мы не успеваем и нас встречают уже сгоревшие здания», — сказал Вахтанг Гомелаури.







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