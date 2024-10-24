

МВД Грузии закупило новые водометы

24.10.2024 16:33





МВД Грузии закупило несколько водометов, сообщил на открытии новой базы Департамента специального назначения в Крцаниси министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.



«Мы купили новое оборудование, мы купили водометные машины. Машины, приобретенные предыдущим правительством в 2006 или 2007 годах уже старые. Короче говоря, мы обновили. Несколько штук, разных модификаций», - сказал Гомелаури.



На вопрос журналистов, когда вы собираетесь их использовать, Гомелаури ответил: «Когда это будет необходимо».



Кроме того, по словам министра, было обновлено вооружение спецназа - закуплено как автоматическое огнестрельное оружие, так и пистолеты и т.д.



Что касается новой базы Департамента специального назначения в Крцаниси, министр отметил, что она будет включать жильё, столовую и учебные помещения для спецназа Департамента специального назначения.





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