Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МВД Грузии закупило новые водометы


24.10.2024   16:33


МВД Грузии закупило несколько водометов, сообщил на открытии новой базы Департамента специального назначения в Крцаниси министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

«Мы купили новое оборудование, мы купили водометные машины. Машины, приобретенные предыдущим правительством в 2006 или 2007 годах уже старые. Короче говоря, мы обновили. Несколько штук, разных модификаций», - сказал Гомелаури.

На вопрос журналистов, когда вы собираетесь их использовать, Гомелаури ответил: «Когда это будет необходимо».

Кроме того, по словам министра, было обновлено вооружение спецназа - закуплено как автоматическое огнестрельное оружие, так и пистолеты и т.д.

Что касается новой базы Департамента специального назначения в Крцаниси, министр отметил, что она будет включать жильё, столовую и учебные помещения для спецназа Департамента специального назначения.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна