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МВД Грузии уволило сотрудника, осудившего избиения демонстрантов спецназом
24.10.2024 20:42
Бывший сотрудник Генинспекции МВД Грузии Рамин Сирадзе утверждает, что его вынудили уволиться из органов после того, как он осудил избиения демонстрантов спецназом.
Сирадзе работал в системе с 2011 года. Он не уточнил, когда именно произошло его увольнение, связав его с протестами против закона об иноагентах этой весной.
«На протестных выступлениях в период принятия российского закона, когда смотрел, как расправляются с людьми, я и несколько моих сотрудников с трудом вырвали у спецназа мужчину 60-65 лет у Первой школы.
По таким случаям я открыто фиксировал свое мнение, что избиение людей с такой жестокостью не идет ни в какие рамки. Именно из-за этого меня и еще одного моего сотрудника вызвали и сказали, что мы клевещем на полицию и стоим на другой стороне и должны написать рапорты об увольнении», — написал Сирадзе на своей странице в фейсбуке.
Он добавил, что сегодня в системе продолжает работать «много достойных полицейских», которых он уважает и поддерживает дружеские отношения.
«Я никогда не буду клеветать на порядочного полицейского», — добавил он. Свое обращение экс-сотрудник МВД закончил фразой «Все на выборы!».
Сирадзе ограничил доступ к публикации вскоре после ее появления. Пост успели заметить оппозиционные СМИ. Полностью он доступен на сайте телеканала Mtavari.
В МВД Грузии заявление Сирадзе до сих пор не комментировали.
Это уже не первый случай увольнения полицейских, выступивших против системы. Так, в ноябре 2023 года с должности освободили начальника регионального управления Департамента по правам человека МВД Гогу Размадзе, который в соцсетях рассказал о нарушениях в ведомстве. Генинспекция сочла его публичные высказывания направленными на дискредитацию руководства. Это привело к дисциплинарному наказанию.
Размадзе обжаловал свое увольнение в суде. Ходатайство истца поддержали, запретив назначать на должность Гоги Размадзе другого человека до окончания разбирательства.
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