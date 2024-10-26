

Самолет Wizz Air вернулся в Кутаиси после удара молнии - СМИ

26.10.2024 15:02





Самолет авиакомпании Wizz Air, направлявшийся из Кутаиси в Прагу, вернулся в аэропорт вылета после удара молнии. Об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на пассажиров.



Случай произошел сегодня. Пассажиры рассказывают, что молния дважды ударила в самолет вскоре после набора высоты. Граждане говорят, что услышали громкий шум за бортом.



Как сообщается, бортпроводники объявили о повреждении системы молниезащиты и возвращении в Кутаиси.



Ни аэропорт, ни Wizz Air до сих пор информацию не комментировали.





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