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Самолет Wizz Air вернулся в Кутаиси после удара молнии - СМИ


26.10.2024   15:02


Самолет авиакомпании Wizz Air, направлявшийся из Кутаиси в Прагу, вернулся в аэропорт вылета после удара молнии. Об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на пассажиров.

Случай произошел сегодня. Пассажиры рассказывают, что молния дважды ударила в самолет вскоре после набора высоты. Граждане говорят, что услышали громкий шум за бортом.

Как сообщается, бортпроводники объявили о повреждении системы молниезащиты и возвращении в Кутаиси.

Ни аэропорт, ни Wizz Air до сих пор информацию не комментировали.


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