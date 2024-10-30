

Разоблачен очередной российский информационный вброс об «украинских снайперах» в Тбилиси

30.10.2024 14:03





28 октября российские государственные СМИ ТАСС и РИА Новости распространили информацию о том, что украинские снайперы, обученные в Украине, приезжают в Грузию для организации провокаций на массовых протестных акциях.

Оба СМИ уверяли, что информация основана на источниках.



В тот же день, примерно за 40 минут до этого, на прокремлевском телеграм-канале RT были опубликованы кадры с комментарием, что у здания парламента были замечены военные в форме с украинскими и грузинскими шевронами; уточнялось, что "среди участников акции стоят четыре человека."



РИА Новости использовал кадры, опубликованные RT. Аналогичную информацию также распространил сайт antimaydan.info, который назвал участников видео снайперами.



Однако участники видео — это не украинские снайперы, а грузинские туристы-походники. Их снаряжение и тактический стиль одежды связаны именно с тем, что они ходят в походы.



"Мы с друзьями часто ходим в походы, и такая одежда имеет к этому отношение. Из-за удобства на акциях и подобных мероприятиях я всегда одеваюсь так," — говорит Лаша Качиашвили.



Лаша также поделился информацией о других участниках, стоящих рядом с ним на видео. Он рассказал, что на акции 28 октября был вместе с четырьмя друзьями, однако туристическая одежда была на троих. Один из них — Лаша Качиашвили, а кадры, распространенные RT, на которых видны туристический рюкзак и изображения флагов Украины и Грузии, принадлежат Гиорги Котолашвили.



В видео видна кепка Котолашвили, а рядом с ним темноволосый мужчина по имени Сандро Гоголадзе. Все трое являются туристами и основателями турклуба "Mtamadideblebi".





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