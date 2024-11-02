

МВД Грузии выдворило из страны 60 иностранцев

02.11.2024 12:10





В прошлом месяце сотрудники Департамента миграции МВД выдворили из страны 60 граждан разных стран на основании закона Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». Информацию распространяет МВД Грузии.



Согласно сообщению, часть иностранцев покинули Грузию добровольно, а часть были принудительно выдворены сотрудниками Департамента миграции.



«На основании закона Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» из страны выдворены 60 лиц, являющихся гражданами Турции, Азербайджана, Ирана, России, Индии, Туркменистана, Бангладеш, Ливана, Ирака, Нигерии, Иордании, Алжира, Египта и Ганы. Среди выдворенных были лица, причастные к различной антиобщественной деятельности на территории Грузии», — говорится в информации.



По состоянию на октябрь 2024 года принято решение о выдворении из страны 384 иностранных граждан, что на 26% больше показателя предыдущий год. Также увеличилось число лиц, добровольно покинувших страну в рамках процедуры выдворения, а именно: Грузию добровольно покинули 323 человека, что на 60,7% выше прошлогодних данных, сообщает МВД.





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