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В Молдове гражданам угрожают убийством перед вторым туром выборов
02.11.2024 18:34
Перед вторым туром президентских выборов гражданам звонят с анонимных номеров и угрожают убийством, - указанное заявление сделал премьер-министр Молдовы Дорин Речан.
"Указанные акты запугивания преследуют одну цель: вселение паники и страха, чтобы люди боялись выйти на улицы и принять участие в голосовании. Заверяю вас в том, что правительственные институты будут охранять порядок и защитят граждан", - заявил Речан.
Также премьер-министр Молдовы отметил, что угрозу по телефону поступают не только рядовым гражданам, ни и журналистам, и известным людям.
Напомним, что второй тур президентских выборов в Молдове назначен на 3 ноября, и состоится он между двумя кандидатами – действующим президентом Майей Санду и бывшм прокурором страны Александром Стояногло.
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