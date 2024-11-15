

Полицейский найден с огнестрельным ранением в собственной машине у Тбилисского моря

15.11.2024 15:48





Замначальника управления авиационной безопасности охранной полиции МВД Грузии нашли с огнестрельным ранением в собственной машине на окраине Тбилиси. Об этом сообщает телеканал Mtavari.



Умерший – 28-летний Леван Сулашвили. Семья предала факт огласке после того, как следствие сделало версию самоубийства основной. Родители молодого мужчины исключают ее.



Мать Сулашвили допустила, что произошедшее может быть связано с конфликтом, который произошел у ее сына с одним из «высокопоставленных чиновников» МВД. Женщина утверждает, что тот принуждал подчиненного жениться на его дочери. Она не назвала имени.



Отец рассказал, что у Леван получил огнестрельное ранение в голову. По его словам, машину сына обнаружили «на разбитой дороге между ТЭВЗ и Мухиани» у Тбилисского моря. Семья считает подозрительным тот факт, что в столь труднодоступном месте тело нашли спустя пару часов после смерти.



Специальная следственная служба расследует произошедшее по статье 115 УК Грузии, которая предполагает самоубийство. В ведомстве сообщили журналистам, что начали дело 13 ноября.









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