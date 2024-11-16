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На шествии протеста от здания ЦИК Грузии задержаны 2 человека


16.11.2024   15:12


По заявлению представителя Патрульной полиции МВД Грузии Серги Бзишвили, к настоящему времени на шествии протеста от здания ЦИК Грузии задержаны два человека.

По его пояснению, задержанные пытались перекрыть проезжую часть и препятствовали действиям сотрудников полиции.

Сотрудник также отметил, что оба гражданина задержаны в административном порядке.

«В эти минуты задержаны два человека. Они пытались перекрыть проезжую часть и препятствовали действиям сотрудников полиции», - заявил Серги Бзишвили.


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