

На шествии протеста от здания ЦИК Грузии задержаны 2 человека

16.11.2024 15:12





По заявлению представителя Патрульной полиции МВД Грузии Серги Бзишвили, к настоящему времени на шествии протеста от здания ЦИК Грузии задержаны два человека.



По его пояснению, задержанные пытались перекрыть проезжую часть и препятствовали действиям сотрудников полиции.



Сотрудник также отметил, что оба гражданина задержаны в административном порядке.



«В эти минуты задержаны два человека. Они пытались перекрыть проезжую часть и препятствовали действиям сотрудников полиции», - заявил Серги Бзишвили.





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