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На шествии протеста от здания ЦИК Грузии задержаны 2 человека
16.11.2024 15:12
По заявлению представителя Патрульной полиции МВД Грузии Серги Бзишвили, к настоящему времени на шествии протеста от здания ЦИК Грузии задержаны два человека.
По его пояснению, задержанные пытались перекрыть проезжую часть и препятствовали действиям сотрудников полиции.
Сотрудник также отметил, что оба гражданина задержаны в административном порядке.
«В эти минуты задержаны два человека. Они пытались перекрыть проезжую часть и препятствовали действиям сотрудников полиции», - заявил Серги Бзишвили.
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