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Экс-министр обороны Грузии заочно арестован в России
17.11.2024 15:58
Российские правоохранители переобъявили в международный розыск бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, которому заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС. По его информации, в правоохранительных органах сообщили, что суд в Москве избрал ему заочный арест.
«Кезерашвили Давид Шотаевич внесен в базу розыска МВД РФ, он объявлен в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кроме того, столичный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», - сказал собеседник агентства.
В Лефортовском суде Москвы ТАСС подтвердили факт заочного ареста в отношении грузинского экс-министра обороны. СМИ пишет, что представители Кезерашвили это решение не обжаловали, и оно вступило в законную силу. В розыскной карточке МВД в отношении обвиняемого указано, что он является фигурантом двух уголовных дел и был переобъявлен в уголовный розыск.
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