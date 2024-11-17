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Расследование дела о ранении полицейского в Тбилиси начато по двум статьям
17.11.2024 16:29
В связи с ранением полицейского в Тбилиси Министерство ВД начало расследование по двум статьям.
Как сообщают в МВД, расследование произошедшего начато по статье 117 УК, подразумевающей умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, и статье 236, подразумевающей незаконное приобретение- хранение огнестрельного оружия.
По информации, распространившейся в СМИ, в сотрудника полиции Цхнети стреляли поздно вечером возле его дома в Ведзиси.
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