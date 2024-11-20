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Следственная служба расследует факт воспрепятствования в журналистской деятельности со стороны полиции


20.11.2024   17:02


Специальная следственная служба начала расследование по факту незаконного воспрепятствования в осуществлении журналистской деятельности сотрудникам разных телеканалов во время проведения акции протеста.

Указанную информацию распространяет Специальная следственная служба.

"Специальная следственная служба начала расследование по факту незаконного воспрепятствования в осуществлении журналистской деятельности сотрудникам разных телеканалов во время проведения акции протеста на проспектах Чавчавадзе и Меликишвили грузинской столицы 18-19 ноября, в соответствии с Частью Первой и Второй Статьи 154-ой Уголовного кодекса Грузии.

Специальная следственная служба в активном режиме проводит все необходимые следственные действия",- говорится в заявлении.


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