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Следственная служба расследует факт воспрепятствования в журналистской деятельности со стороны полиции
20.11.2024 17:02
Специальная следственная служба начала расследование по факту незаконного воспрепятствования в осуществлении журналистской деятельности сотрудникам разных телеканалов во время проведения акции протеста.
Указанную информацию распространяет Специальная следственная служба.
"Специальная следственная служба начала расследование по факту незаконного воспрепятствования в осуществлении журналистской деятельности сотрудникам разных телеканалов во время проведения акции протеста на проспектах Чавчавадзе и Меликишвили грузинской столицы 18-19 ноября, в соответствии с Частью Первой и Второй Статьи 154-ой Уголовного кодекса Грузии.
Специальная следственная служба в активном режиме проводит все необходимые следственные действия",- говорится в заявлении.
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