

Омбудсмен просит МВД обнародовать данные по административным арестам

20.11.2024 17:28





По информации аппарата омбудсмена Грузии, 18 ноября Народный защитник Грузии Леван Иоселиани обратился к министру ВД с предложением обнародовать полные статистические данные по административным арестам.



Согласно заявлению, обработка статистических данных должна производиться таким образом, чтобы в ней просматривалась информация о числе задержанных, которые не были помещены в изоляторы временного содержания.



"Аппарат Народного защитника Грузии рассмотрел заявление Н(Н)ЮП "Центр социальной справедливости" по ограничению права доступа к публичной информации Министерства внутренних дел Грузии. По информации, размещенной на сайте ведомства не устанавливается количество арестованных за правонарушения, предусматриваемые Статьями 166-ой и 173-ей Кодекса административных правонарушений (так как не все из задержанных переводятся в изолятор временного содержания). Без количественных данных же, сложно оценить масштабы как продления ареста, так и отсутствия срока ареста.



В своих парламентских отчетах Народный защитник Грузии уже несколько лет указывает на вызовы, связанные с законностью административных арестов, и отмечает, что в отношении участников мирных собраний продолжается вредоносная практика арестов.



Народный защитник обратился к МВД с предложением: начать производство полноценных статистических данных по административным арестам, предусмотренное Статьей 245-ой Кодекса административных правонарушений Грузии (в том числе, полные статистические данные по фактам нарушения лицами Статей 166-ой и 173-ей); вместе с тем, обработка статистических данных должна производиться таким образом, чтобы была понятна информация о задержанных, которые не были переведены в изоляторы временного содержания;



Обработанная информация/статистические данные должны ежеквартально публиковаться на официальном веб-сайте МВД Грузии", - указано в заявлении.





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