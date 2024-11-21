

Один человек задержан по обвинению в нападении на полицейских во время акции протеста на проспекте Меликишвили

21.11.2024 15:54





Министерство внутренних дел по обвинению в нападении на полицейских во время акции протеста на проспекте Меликишвили задержало одно лицо. Об этом говорится в информации, распространенной Министерством ВД Грузии.



Как пояснили в ведомстве, за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.



«Сотрудниками Департамента полиции Тбилиси в результате оперативных мероприятий и следственных действий по обвинению в нападении на полицейских задержан М.Д., 2003 года рождения.



Следствие установило, что 19 ноября этого года во время акции протеста, проходившей на проспекте Меликишвили в Тбилиси, М.Д. нанес физическое оскорбление правоохранителям, мобилизованным для защиты общественного порядка. В частности, во время акции он напал на полицейских и нанес телесные повреждения ударами палки.



На основании проведенных по делу следственных действий и полученных доказательств правоохранители задержали М.Д. по факту нападения на полицейских.



Расследование ведется по части первой статьи 353 прима УК», - говорится в информации.





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