|
|
|
В Грузии задержали пятерых мошенников, выдававших себя за сотрудников итальянского банка
21.11.2024 18:01
Следственная служба Минфина Грузии задержала пятерых мошенников, выдававших себя за сотрудников иностранных банков.
«Обвиняемые разработали преступную схему, согласно которой входили в доверие к гражданам, находящимся в Грузии и за рубежом, утверждая, что они являются сотрудниками одного из коммерческих банков, зарегистрированных в Италии. Они убеждали, что после перевода денежных средств пострадавшие смогут получить высокие процентные доходы», — сообщили в ведомстве.
Таким способом злоумышленники обманули более 40 человек на сумму 620 584 лари.
Деятельность группировки расследуют по частям 3 и 4 статьи 180 УК Грузии (получение обманным путем крупной суммы денег организованной группой лиц). Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.
Правоохранители принимают меры для выявления других лиц, причастных к преступлению.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна