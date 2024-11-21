

В Грузии задержали пятерых мошенников, выдававших себя за сотрудников итальянского банка

21.11.2024 18:01





Следственная служба Минфина Грузии задержала пятерых мошенников, выдававших себя за сотрудников иностранных банков.



«Обвиняемые разработали преступную схему, согласно которой входили в доверие к гражданам, находящимся в Грузии и за рубежом, утверждая, что они являются сотрудниками одного из коммерческих банков, зарегистрированных в Италии. Они убеждали, что после перевода денежных средств пострадавшие смогут получить высокие процентные доходы», — сообщили в ведомстве.



Таким способом злоумышленники обманули более 40 человек на сумму 620 584 лари.



Деятельность группировки расследуют по частям 3 и 4 статьи 180 УК Грузии (получение обманным путем крупной суммы денег организованной группой лиц). Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.

Правоохранители принимают меры для выявления других лиц, причастных к преступлению.





Источник: Новости - Грузия

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