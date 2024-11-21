Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии задержали пятерых мошенников, выдававших себя за сотрудников итальянского банка


21.11.2024   18:01


Следственная служба Минфина Грузии задержала пятерых мошенников, выдававших себя за сотрудников иностранных банков.

«Обвиняемые разработали преступную схему, согласно которой входили в доверие к гражданам, находящимся в Грузии и за рубежом, утверждая, что они являются сотрудниками одного из коммерческих банков, зарегистрированных в Италии. Они убеждали, что после перевода денежных средств пострадавшие смогут получить высокие процентные доходы», — сообщили в ведомстве.

Таким способом злоумышленники обманули более 40 человек на сумму 620 584 лари.

Деятельность группировки расследуют по частям 3 и 4 статьи 180 УК Грузии (получение обманным путем крупной суммы денег организованной группой лиц). Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.
Правоохранители принимают меры для выявления других лиц, причастных к преступлению.


Источник: Новости - Грузия
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна