

МУС выписал ордер на арест премьер-министра Израиля

21.11.2024 18:05





Международный уголовный суд в Гааге выписал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Их обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа.



Как говорится в сообщении суда, его досудебная палата сочла, что имеются разумные основания полагать, что Нетаньяху и Галант в ходе израильской операции против радикальной группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) намеренно и сознательно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для выживания, включая продовольствие, воду, лекарства и медицинские принадлежности, а также топливо и электричество. В сообщении суда отмечается, что, несмотря на многочисленные обращения ООН и гуманитарных организаций, власти Израиля ограничивали гуманитарную помощь в сектор Газа, что позволило суду выдвинуть в их адрес подозрения в использовании голода как средства ведения войны. Также сообщается о по меньшей мере двух случаях, которые досудебная палата считает целенаправленными атаками на гражданское население Газы.



Выдать ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников - как и руководителей ХАМАС - ранее просил суд его прокурор Карим Хан. Об этом стало известно 20 мая нынешнего года. Все трое лидеров ХАМАС, о которых шла речь - Исмаил Хания, Мухаммад Дейф и Яхья Синвар - с тех пор были убиты в результате боевых действий или израильских операций. Одновременно с выдачей ордера на арест Нетаньяху и Галанта суд выдал и ордер на арест Дейфа - несмотря на подтверждённые сообщения о его гибели.



МУС на некоторое время откладывал решение относительно Нетаньяху и Галанта в связи с просьбой Великобритании, которая, как сообщалось, после прихода к власти лейбористского правительства была отозвана.



Израиль не является участником Римского статута и не признаёт юрисдикцию МУС. Ранее он резко критиковал прокурора суда за его обращение с просьбой выдать ордер на арест. С критикой выступали также США, которые также не признают юрисдикцию суда в Гааге.



Формальная выдача ордеров на арест означает, что премьер-министр Израиля, как и недавно отправленный им в отставку Галант, должны быть арестованы в случае их прибытия в одну из стран, участвующих в работе МУС. Это, например, практически все страны ЕС и Великобритания.



В 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина - по подозрению в массовом вывозе детей с территории Украины на подконтрольную России территорию в ходе войны. Россия также не признаёт юрисдикцию МУС. Путин с момента выдачи ордера посетил одну страну, которая ратифицировала Римский статут - Монголию. Арестован он не был.



МУС не является официальным судом ООН, он создан по соглашению стран - участников соглашения о его функционировании (Римского статута). Это большинство стран мира, однако ряд крупных государств, включая США, Россию и Китай, не участвуют в его работе и не признают его юрисдикцию.



Израиль начал военную операцию в Газе в ответ на беспрецедентное нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в ходе которого более 1000 человек были убиты и более 200 захвачены в заложники. Израиль заявляет, что осуществляет право на самооборону. В ходе операции погибли, по данным медицинских властей Газы, подконтрольных ХАМАС, более 40 тысяч жителей сектора. Многие государства-члены ООН выступают с осуждением действий Израиля, обвиняя его в военных преступлениях и даже в геноциде.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





