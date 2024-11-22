

Сотрудники Береговой охраны впервые приняли участие в многонациональных морских учениях Phoenix Express 2024

22.11.2024 20:03





Сотрудники Береговой охраны Пограничной полиции МВД Грузии впервые приняли участие в многонациональных морских учениях - Phoenix Express 2024, организованных Командованием армии США в Европе и Африке (NAVEUR).



По информации Пограничной полиции, морские учения в течение 2 недель проходили в акватории Средиземного моря на территории республики Тунис, вблизи городов Бизерта и Ла-Гулет.



„Всего в указанном мероприятии принимали участие 20 человек из тактических подразделений, состава водолазов и малых кораблей, а также прикомандированных к штабу учений Береговой охраны Пограничной полиции Грузии. Вовлеченность грузинской стороны в ход учений была обеспечена при поддержке и координации Офиса оборонного сотрудничества посольства США в Грузии (ODC).



По завершению учений грузинским служащим были переданы соответствующие сертификаты, а 5 из них награждены нагрудными значками Военно-морских сил Туниса. Следует отметить, что грузинская сторона впервые принимает участие в подобных учениях.





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