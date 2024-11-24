

Полиция не разрешает автомобилям сторонников оппозиции проехать на Руставели

24.11.2024 23:02





Полиция не разрешает автомобилям сторонников оппозиции, прибывшим из регионов Грузии, проехать на проспект Руставели, где перед зданием парламента проходит митинг оппонентов власти.



На месте мобилизованы силы полиции — часть из них стоит в медицинских масках или балаклавах, прикрывающих лица.



Один из лидеров оппозиции Ника Мелия (коалиция «За перемены») заявил, что в автомобилях — палатки и другие предметы для того, чтобы оппозиция и сторонники могли заночевать у парламента в знак протеста против первого заседания парламента XI созыва, который состоится 25 ноября в полдень.



«Зачем перекрывать дорогу автомобилям — они ведь не врываются в парламент?! Автомобиль — это средство передвижения. Здесь 30-40 автомобилей, у них разные возможности. Мы уже заявили ранее, что переночуем здесь. В некоторых машинах — вода, в других — средства связи, а в некоторых — палатки», — сказал Мелия.



Другой лидер оппозиции от коалиции «Единство — Национальное движение» Георгий Вашадзе призвал полицейских не мешать им раскрывать палатки.



Важа Сирадзе, глава департамента патрульной полиции, ответил, что полицейские силы обеспечивают путь протестующим, чтобы они смогли пройти маршем к проспекту Руставели.



«Проспект Руставели перекрыт, не проедут ведь машины по людям?! Где вы видели, чтобы по перекрытому Руставели передвигались автомобили? Когда-либо слышали об этом? Исходя из соображений безопасности автомобили не смогут проехать. Мы помогаем людям встать <на путь> и пройти шествием <к зданию парламента>», — ответил Важа Сирадзе.



Напомним, к 9 вечера выступающие против итогов выборов 26 октября собрались на площади Республики. Они требуют перевыборов. К протесту присоединились студенты, преподаватели и представители сферы культуры. Они несли плакат с надписью «Грузинское образование в опасности».



Позже СМИ распространили видеокадры колонн автомобилей сторонников оппозиции из регионов Грузии, которые подъезжали к столице.



От площади Республики протестующие направились маршем к парламенту Грузии, где оппозиция и ее сторонники намерены провести ночь и оставаться до утра 25 ноября.





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