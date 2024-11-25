

По обвинению в нападении на полицейского задержан участник акции

25.11.2024 10:42





Министерство ВД задержало по обвинению в нападении на полицейского участника акции, идущей на проспекте Руставели. Информацию распространяет МВД.



По их данным, в результате оперативных мероприятий и следственных действий задержан судимый в прошлом за кражу А.Г., 1980 года рождения. В 2021 году в отношении А.Г. был издан сдерживающий ордер по факту насилия в отношении его родителей.



«Следствием установлено, что обвиняемый, который принимал участие в акции на проспекте Руставели у здания парламента, напал на патрульного инспектора, обеспечивавшего на месте общественный порядок, и применил к нему физическое насилие.



Правоохранители по горячим следам задержали А.Г. в качестве обвиняемого в нападении.



Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.



Расследование ведется по статье 353-й прима УК Грузии», -говорится в сообщении МВД.





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