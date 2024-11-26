

Глава Минобороны: Надеюсь, США пересмотрят решение об учениях «Достойный партнер»

26.11.2024 17:02





Кандидат в главы Минобороны Ираклий Чиковани надеется, что США пересмотрят решение относительно отсрочки учений «Достойный партнер», как он выразился, «на основе политики перезагрузки».



По словам Чиковани, представляющего доклад в формате вотума доверия правительству на совместном заседании комитетов, решение Вашингтона «достойно сожаления и непонятно».



«Решение Соединенных Штатов отложить <учения> «Достойный партнер» было достойным сожаления и непонятным. Сообщу вам также, что в этот период мы провели ряд учений с нашими международными партнерами, которые проводились в разных направлениях. Я надеюсь, что такие решения в конечном счете будут пересмотрены на основе политики перезагрузки», — заявил Ираклий Чиковани.



Напомним, обновленный кабмин Грузии будет утвержден парламентом XI созыва 28 ноября.



Ираклий Кобахидзе по-прежнему выдвинут на пост премьер-министра Грузии. В обновленном правительстве сменились три министра — Анри Оханашвили займет пост министра юстиции, Мака Бочоришвили — главы МИД, а Давид Сонгулашвили — на пост министра сельского хозяйства и окружающей среды.





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