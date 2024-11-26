

Криминогенная ситуация в стране стабильно спокойная - глава МВД

26.11.2024 17:07





«Статистика уголовных преступлений однозначно свидетельствует о том, что криминогенная ситуация в стране стабильно спокойная», – заявил кандидат на пост министра внутренних дел Вахтанг Гомелаури, выступая в парламенте в формате обсуждения доверия правительству.



Вахтанг Гомелаури представил депутатам статистические данные по преступности и отметил, что по сравнению с предыдущими годами ситуация значительно улучшилась.



По словам кандидата на пост министра внутренних дел, статистика уголовных преступлений чётко показывает, что криминогенная ситуация в стране стабильна и с годами улучшается.



«Как вам известно, одним из главных показателей эффективности работы Министерства внутренних дел является снижение уровня преступности. Соответственно, я хочу подчеркнуть текущие тенденции именно в этом направлении. Статистика уголовных преступлений однозначно свидетельствует о том, что криминогенная ситуация в стране стабильно спокойная и с годами становится лучше. Я хотел бы выделить шесть категорий преступлений (умышленное убийство, попытка умышленного убийства, кража с проникновением, грабёж, разбой, хулиганство). Статистика подтверждает, что по сравнению с предыдущими годами ситуация значительно улучшилась. Особенно следует отметить, что процент раскрываемости зарегистрированных преступлений составляет 64,87%, что является беспрецедентно высоким показателем за последние двадцать лет не только для Грузии, но и на международном уровне», – заявил Вахтанг Гомелаури.





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