

Во время митингов неправомерных действий со стороны полиции не было - глава МВД

26.11.2024 17:37





По словам министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, действия полиции во время митингов были адекватными.



Как заявил министр в беседе с журналистами, зафиксировано несколько случаев жестокого обращения с сотрудниками полиции со стороны граждан.



«Неправомерных действий со стороны полиции не было. Мы видели, как по полицейским били дубинками, при задержаниях несколько человек пострадали. Когда ты ударяешь полицейского дубинкой, не подчиняешься, тебя нужно арестовать и отвезти в отделение полиции. Потом ты борешься с полицейским, падаешь, или говоришь, что болит руку, или ты поцарапаешься. Потом говорят: посмотри, что со мной сделал полицейский. Когда полицейского бьют палкой, оппозиционеры и оппозиционные телеканалы молчат по этому поводу», — заявил Гомелаури.





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