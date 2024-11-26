

МВД Грузии потратит на создание базы данных ДНК около 17 млн лари

26.11.2024 19:03





МВД Грузии потратит на создание базы данных ДНК 17 745 000 лари. Информация об этом размещена на сайте Национального агентства по закупкам.



Согласно информации, указанная сумма будет направлена на приобретение электронного сканирующего микроскопа, необходимого для создания национальной базы данных ДНК, а также различных видов оборудования для повышения производительности ДНК-лаборатории.



Об этом сегодня в парламенте заявил кандидат на пост главы МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.



«В этом году будет одобрен проект закона о создании базы данных ДНК, который парламент уже принял в первом чтении. Лабораторно-техническая база экспертно-криминологического отдела постоянно обновляется, расширяется область аккредитации отдельных экспертных направлений», — сказал Вахтанг Гомелаури.



По его словам, база данных ДНК существенно повысит качество процесса расследования преступлений.



«Часто бывает, что ДНК остается на месте преступления, но мы не можем увидеть и узнать, кто это. Согласно законопроекту, биологические образцы обвиняемых и осужденных регистрируются в базе данных ДНК. В следственный изолятор временного содержания поступает много людей, и им придется предоставить эти данные в обязательном порядке. На следственной стадии уголовного дела и на месте происшествия мы возьмем образцы и они будут сохранены в базе данных. Также любой человек сможет добровольно сдать биологические образцы», — добавил Гомелаури.





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