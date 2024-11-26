

На участников протестного шествия составили протоколы

26.11.2024 23:24





Некоторых граждан, принимавшие участие в организованной акции «Даитове» 10 ноября, вызывают в суд. Оказывается, МВД Грузии составило на них протокол о нарушении по факту незаконного перекрытия дороги.



Речь идет о статье 174 Кодекса об административных правонарушениях, которая подразумевает нарушение правил проведения собраний и демонстраций. За нарушение данной статьи предусмотрен штраф в размере 500 лари.



На акции «Даитове» собрались граждане, считающие выборы 26 октября сфальсифицированными. Их требованием было назначение перевыборов. Собравшись на площади Свободы, они прошли маршем до моста Бараташвили, разделились и вышли на обе набережные. Во время марша к каждой группе подходили представители патрульной полиции и призывали покинуть проезжую часть. Заместитель начальника Тбилисской патрульной полиции Гога Меманишвили заявил гражданам, собравшимся возле Дома юстиции, что, если они не прислушаются к предупреждениям полиции, их опознают, а затем оштрафуют.



Граждане, опрошенные Netgazeti, говорят, что подчинились призыву полиции, поэтому задаются вопросом, на каком основании им были выписаны штрафы.



«Пришла полиция и предупредила нас, чтобы вы разошлись, иначе начнут выписывать штрафы, потому что незаконно перекрываете дорогу. Как только он нам это сказал, мы сразу пошли на правый берег и присоединились ко второй части митингующих. Как только нас предупредили, мы отошли. Поэтому я не понимаю, как я нарушил закон. Странно», — говорит один из участников митинга Нодар Чиквиладзе.



Вместе с Нодаром в суд была вызвана Нино Чилашвили. Она вместе с другими находилась на левом берегу. После призыва полиции, Чилашвили решила отправиться домой. Несмотря на это, на ее имя составили протокол о нарушении.



«Приехали на патрульных машинах, их было много, сказали руководителям, что здесь очень мало людей, разойдитесь, иначе вам придется платить штрафы. После этого некоторые перешли на правый берег. Мы пошли домой», — говорит Чилашвили.



Нини Абрамишвили находилась на правом берегу Куры. Она также говорит, что после призыва полиции, покинула указанную территорию.



«Мне вчера [25 ноября] позвонили, был вечер. Сказали, что вызывают в суд. Я спросила, на каком основании. Мне сказали, что вызывают меня на основании статьи 174 КоАП, что означает перекрытие дороги на правом берегу Куры 10 ноября. Потом я вспомнила, что была там во время митинга. Пришла полиция. Нас предупредили, чтобы мы разошлись. Потому что мы перекрывали дорогу. Вскоре после этого мы разошлись», — говорит Абрамишвили.



Она считает, что полиция подходит к вопросу не законно, а избирательно, и их цель – запугать граждан.



«Я думаю, что они опознали, сфотографировали конкретных людей. Что бы люди испугались и не вышли на улицы во второй и в третий раз. Или, если выйдут, то они быстро покинут территорию из страха. Я думаю, это на людей не подействует. Наоборот, в последующие дни нас выйдет все больше и больше», — говорит Нини Абрамишвили.



Нодар Чиквиладзе также говорит о попытке запугивания граждан. Однако, как и Абрамишвили, он также считает, что такими методами протест погасить невозможно.



«Как и раньше, нас, наверное, просто хотят напугать, чтобы люди второй раз не пришли на митинг. Наверное, в этом и есть главная цель – «если ты еще раз выйдешь, то тебя накажут еще хуже». Не знаю, насколько это влияет на человека, но на меня это действительно не влияет. Надеюсь, ни на кого. Потому что все мы, стоявшие там, были к этому готовы. Мы знали, что нечто подобное может произойти», — говорит Нодар Чиквиладзе.



Все трое ожидают, что их оштрафуют.



После вызова в суд некоторые граждане обратились за помощью к гражданскому сектору. Они позвонили на общую горячую линию неправительственных организаций (577 07 05 63) и обратились за помощью к юристам. Нино Хуцишвили, юрист Ассоциации молодых юристов Грузии, является одной из тех, кто оказывает юридическую помощь задержанным на митинге гражданам. По ее данным, только вчера на горячую линию позвонили 10 человек. Хуцишвили предполагает, что звонки по поводу суда могут продолжиться и в последующие дни.



По словам Нино Хуцишвили, по этой статье на участников митинга составляли протокол и во время митингов против российского закона. По ее словам, возможность ознакомиться с доказательствами у них есть только в суде, до начала процесса.



«Я не знаю, какие доказательства имеются в этих делах. Не давайте никому никаких показаний заранее во время вызова. Вероятно, у них будут видеодоказательства. Никто точно не знает, какие доказательства существуют по его делу, и мы тоже. Об этом станет известно непосредственно на судебном заседании, когда дело будет передано на рассмотрение.



Эти доказательства будут представлены МВД. Потом оно будет передано нам, и суд также изучит эти доказательства. Просто тенденция плохая в том плане, когда мы просим отложить заседание, чтобы найти доказательства, у суда нет хорошей практики, и нам отказывают в отсрочке», — говорит Хуцишвили.



Несмотря на отсутствие доступа к доказательствам, мы попросили адвоката объяснить, что могло стать причиной составления протокола о правонарушении в данном конкретном случае. Мы спросили ее, в какой момент логично подчиниться вызову полиции, чтобы избежать штрафа.



«Время не уточняется, это должен быть разумный срок», — поясняет адвокат.



Нино Хуцишвили обращает внимание на то, что МВД может иметь возможность идентифицировать граждан методами, не соответствующими международным стандартам. Однако от развернутых оценок она воздерживается, поскольку не имеет точного и обоснованного объяснения от ведомства.



«Очень интересно, как были идентифицированы эти люди. Похоже, они используют специальную программу, которая выделяет фото из обработанного видеоматериала и идентифицирует личности. Так составляют протоколы нарушений закона.



Практика Европейского Суда такова и есть решения, в которых мы указываем, что административное правонарушение не является делом такого масштаба, чтобы можно было использовать такую ​​программу и обрабатывать такие персональные данные. Вопросы по этому поводу были заданы на предыдущей встрече, но ответов мы не получили. Суд тоже не обращает на это внимания», — объясняет Хуцишвили.



По мнению юриста, важно задавать вопросы о том, как МВД определяет количество участников действия в данном виде судопроизводства; по каким критериям определяет, возникла ли необходимость в перекрытии дороги; Поступал ли в ведомство звонок от гражданина, который был расстроен или испытал какие-либо неудобства из-за митинга и т.п.







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