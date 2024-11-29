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Десятки сотрудников МИД Грузии осудили решение властей приостановить евроинтеграцию
29.11.2024 00:25
Несколько десятков сотрудников министерства иностранных дел Грузии выступили с совместным заявлением в связи с решением властей приостановить евроинтеграцию страны. Они считают, что решение правительства противоречит Конституции Грузии и национальным интересам страны.
«Наша главная обязанность как дипломатов – защищать национальные интересы Грузии и хранить верность Конституции. На протяжении многих лет грузинская дипломатия прилагала все усилия для присоединения Грузии к европейским и евроатлантическим структурам, что является волей и историческим выбором грузинского народа.
Сегодняшнее заявление о том, что вопрос о вступлении в ЕС до 2028 года снимается Грузией с повестки дня, не соответствует стратегическим интересам страны.
Волна расширения Европейского Союза, которая представляет собой беспрецедентную историческую возможность для Грузии вернуться в европейскую семью, обусловлена международными политическими событиями. Односторонний отказ страны от этой возможности приведет к негативным стратегическим последствиям. Кроме того, не исключено, что подобная благоприятная ситуация в плане присоединения к европейским и евроатлантическим структурам уже не создастся.
Кроме того, затягивание переговорного процесса о вступлении приведет к изоляции страны. Без поддержки западных партнеров Грузия остается один на один с угрозами, которые особенно усиливаются на фоне происходящих процессов в международной среде и среде безопасности.
Считаем, что снятие с политической повестки дня начала переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года противоречит требованиям статьи 78 Конституции Грузии.
Мы по-прежнему привержены европейскому и евроатлантическому интеграционному курсу Грузии».
На момент написания новости под совместным заявлением подписались 44 действующих сотрудника министерства иностранных дел. Среди них – представители Департамента евроатлантической интеграции, международно-правового отдела МИД, посольств Грузии в разных странах мира и т. д.
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