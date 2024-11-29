

МВД заявляет о 32-х пострадавших на акции правоохранителях

29.11.2024 11:12





По данным МВД, в ходе событий, произошедших минувшей ночью возле парламента, пострадали 32 сотрудника Министерства ВД Грузии.



Как отмечается в информации, распространенной ведомством, 13 из них потребовалось хирургическое вмешательство. В медучреждении остается 1 правоохранитель.



Кроме того, по данным МВД, за неподчинение законному требованию сотрудника полиции и мелкое хулиганство во время акции правоохранителями были задержаны 43 человека.



«Хотели бы предоставить общественности информацию о событиях у здания парламента на проспекте Руставели. В результате противозаконных и насильственных действий со стороны участников митинга пострадали 32 сотрудника МВД. У части пострадавших серьезные травмы головы, глаз и различных частей тела. 13 из них потребовалось хирургическое вмешательство. До сих пор в медучреждении остается 1 правоохранитель.



Сотрудники различных подразделений МВД были мобилизованы на проспекте Руставели после начала митинга и охраняли общественный порядок.



В ходе акции со стороны части протестующих неоднократно предпринимались провокационные действия. Министерство внутренних дел несколько раз призывало организаторов и агрессивно настроенные группы протестовать в рамках закона, однако они не подчинялись указаниям полицейских, словесно оскорбляли их и противостояли физически.



В прямых эфирах различных СМИ было отчетливо видно, как участники акции наносят ущерб инфраструктуре, дорожному покрытию, камерам видеонаблюдения. В течение ночи протестующие подожгли неизвестные предметы на проспекте Руставели, возвели баррикады, повредили имущество как муниципалитета Тбилиси, так и частных лиц, бросали в сторону полиции стеклянные бутылки, камни, железные предметы и пиротехнику.



Для предотвращения этих насильственных действий в течение прошедшей ночи Министерство внутренних дел неоднократно применяло разрешенные законом специальные средства. До применения специальных средств собравшихся на месте предупреждали заранее.



В ходе акции за неповиновение законному требованию полиции и мелкое хулиганство в соответствии со статьями 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях правоохранители задержали 43 человека.



По фактам нарушений, произошедших на акции, расследование ведется по статье 353 прима и части второй статьи 187 УК», - говорится в информации.





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