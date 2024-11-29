

Сотрудники Министерства обороны Грузии не согласны с решением «Грузинской мечты»

29.11.2024 21:21





Около пятидесяти сотрудников Министерства обороны Грузии подписали совместное заявление, в котором подчеркивается, что евроатлантический путь Грузии «не имеет альтернативы». По их словам, они остаются верны обязательству, предусмотренному статьей 78 Конституции Грузии. Этим заявлением сотрудники Минобороны отреагировали на решение «Грузинской мечты», которая 28 ноября объявила, что приостанавливает процесс переговоров о вступлении в Евросоюз.



«Осознавая важность сотрудничества Грузии с европейскими и евроатлантическими структурами и вклад западных партнеров в процесс развития потенциала обороны и сдерживания Грузии, мы по-прежнему привержены обязательству, закрепленному в статье 78 Конституции Грузии!», — говорится в заявлении.



После вчерашнего заявления «Грузинской мечты» некоторые сотрудники публичных служб нарушили профессиональное молчание и открыто отделились от политического руководства. С аналогичным заявлением выступили 134 сотрудника МИД, подтвердив свою приверженность интеграции в ЕС. Два посла Грузии – в Болгарии (ушел в отставку) и Южной Корее (публичное заявление) – разделили позицию своих коллег.



Ираклий Кобахидзе отреагировал на протест публичных служащих и заявил, что «здесь также очевидна проблема понимания прочитанного и услышанного. Если у кого-то есть эта проблема объективно, я лично готов объяснить каждый вопрос, о котором идет речь. В условиях правильного понимания услышанного никто не должен был испытывать протеста».



На фоне широкого общественного протеста и растущего недовольства на публичной службе правящая партия пытается убедить общественность в том, что вчерашнее заявление означало лишь сбой, вызванным действиями ЕС, вместо того, чтобы признать собственную вину за отказ соблюдать условий ЕС и за принятие законов, противоречащих принципам и ценностям ЕС.



Источник: Civil Georgia

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