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У парламента Грузии сгорели камеры виденаблюдения


29.11.2024   22:57


Протестующие повредили наружное освещение и другое оборудование у парламента Грузии в Тбилиси, подполив электропроводку. Об этом говорится в заявлении МВД.

«Часть собравшихся вступила в конфронтацию с сотрудниками правоохранительных органов, оскорбляла их словесно, повредила наружное освещение здания и другое оборудование, подожгла электропроводку», — сказано в заявлении.

По их информации, в силовиков бросали неустановленные предметы, в результате чего один сотрудник получил травмы.

Ведомство призвало участников акции воздержаться от противоправных действий и следовать требованием полиции. В противном случае МВД обещает применить меры, предусмотренные законом.

Некоторое время назад ситуация обострилась у служебного входа в парламент на улице братьев Зубалашвили. Демонстранты бросали в полицейских различные предметы – бутылки, петарды, шарики с краской. Силовики возвращали все это в толпу, сопровождая нецензурными жестами.

В готовность приведен водомет. Через громкоговорители граждан призывают разойтись.


Источник: Новости - Грузия
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