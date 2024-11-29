

У парламента Грузии сгорели камеры виденаблюдения

29.11.2024 22:57





Протестующие повредили наружное освещение и другое оборудование у парламента Грузии в Тбилиси, подполив электропроводку. Об этом говорится в заявлении МВД.



«Часть собравшихся вступила в конфронтацию с сотрудниками правоохранительных органов, оскорбляла их словесно, повредила наружное освещение здания и другое оборудование, подожгла электропроводку», — сказано в заявлении.



По их информации, в силовиков бросали неустановленные предметы, в результате чего один сотрудник получил травмы.



Ведомство призвало участников акции воздержаться от противоправных действий и следовать требованием полиции. В противном случае МВД обещает применить меры, предусмотренные законом.



Некоторое время назад ситуация обострилась у служебного входа в парламент на улице братьев Зубалашвили. Демонстранты бросали в полицейских различные предметы – бутылки, петарды, шарики с краской. Силовики возвращали все это в толпу, сопровождая нецензурными жестами.



В готовность приведен водомет. Через громкоговорители граждан призывают разойтись.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





