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У парламента Грузии сгорели камеры виденаблюдения
29.11.2024 22:57
Протестующие повредили наружное освещение и другое оборудование у парламента Грузии в Тбилиси, подполив электропроводку. Об этом говорится в заявлении МВД.
«Часть собравшихся вступила в конфронтацию с сотрудниками правоохранительных органов, оскорбляла их словесно, повредила наружное освещение здания и другое оборудование, подожгла электропроводку», — сказано в заявлении.
По их информации, в силовиков бросали неустановленные предметы, в результате чего один сотрудник получил травмы.
Ведомство призвало участников акции воздержаться от противоправных действий и следовать требованием полиции. В противном случае МВД обещает применить меры, предусмотренные законом.
Некоторое время назад ситуация обострилась у служебного входа в парламент на улице братьев Зубалашвили. Демонстранты бросали в полицейских различные предметы – бутылки, петарды, шарики с краской. Силовики возвращали все это в толпу, сопровождая нецензурными жестами.
В готовность приведен водомет. Через громкоговорители граждан призывают разойтись.
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