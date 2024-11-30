

Правоохранители задержали на митинге несколько человек

30.11.2024 02:06





Правоохранители задержали несколько человек во время митинга на проспекте Руставели. Полиция отвезла их в соответствующие отделения на автомобилях.



Информация о количестве арестованных на акции протеста официально пока не разглашается.



Несмотря на многочисленные предупреждения и призывы, некоторые группы протестующих остаются у центрального входа в парламент. Они пытаются возводить искусственные баррикады из различных предметов. Среди прочего они также используют мусорные баки, чтобы мешать полиции и не давать ей передвигаться.



Подразделения полиции остаются на улицах возле парламента. Полиция призывает участников демонстрации отступить и не прибегать к насильственным действиям.



Кроме того, недавно МВД выступило с заявлением, в котором говорится, что акция вышла за пределы норм, установленных законом о собраниях и демонстрациях, чтобы разрядить ситуацию, правоохранители применили специальные средства установленные законом.





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