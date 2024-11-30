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В Батуми задержали восемь человек
30.11.2024 03:03
В Батуми у здания правительства Аджарии правоохранительные органы задержали восемь человек.
Задерживали даже девушек и несовершеннолетних.
По информации "IPN", задержанные участники акции, обвиняются в административных правонарушениях.
Часть протестующих в итоге пошла к улице Грибоедова, к изолятору временного задержания, и требуют освобождения задержанных.
На протестной акции у здания правительства Аджарии несколько раз происходили физические стычки между правоохранительными органами и участниками акции.
В районе правительства Аджарии продолжают находиться сотрудники полиции и спецназа.
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