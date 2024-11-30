

В Батуми задержали восемь человек

30.11.2024 03:03





В Батуми у здания правительства Аджарии правоохранительные органы задержали восемь человек.

Задерживали даже девушек и несовершеннолетних.



По информации "IPN", задержанные участники акции, обвиняются в административных правонарушениях.



Часть протестующих в итоге пошла к улице Грибоедова, к изолятору временного задержания, и требуют освобождения задержанных.



На протестной акции у здания правительства Аджарии несколько раз происходили физические стычки между правоохранительными органами и участниками акции.



В районе правительства Аджарии продолжают находиться сотрудники полиции и спецназа.





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