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В Батуми задержали восемь человек


30.11.2024   03:03


В Батуми у здания правительства Аджарии правоохранительные органы задержали восемь человек.
Задерживали даже девушек и несовершеннолетних.

По информации "IPN", задержанные участники акции, обвиняются в административных правонарушениях.

Часть протестующих в итоге пошла к улице Грибоедова, к изолятору временного задержания, и требуют освобождения задержанных.

На протестной акции у здания правительства Аджарии несколько раз происходили физические стычки между правоохранительными органами и участниками акции.

В районе правительства Аджарии продолжают находиться сотрудники полиции и спецназа.


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