

МВД Грузии: На акции перед парламентом в Тбилиси задержаны 107 человек

30.11.2024 12:23





На акции перед парламентом в административном порядке задержаны 107 человек в соответствии со статьями 166 и 173 за неповиновение законному требованию сотрудника полиции на митинге у здания парламента и мелкое хулиганство, говорится в сообщении МВД.



Ведомство утверждает, что «в результате насильственных действий протестующих» пострадали 10 сотрудников МВД. В медучреждении остается один полицейский с ожогами разных частей тела.



«Сотрудники МВД для восстановления правопорядка применили специальные средства, установленные законом», — говорится в сообщении.







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