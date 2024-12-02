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МВД: Призываем организаторов акций выражать свой протест в установленных законом рамках
02.12.2024 10:48
Министерство внутренних дел Грузии призывает организаторов акции протеста, проведение которой запланировано на сегодня, выражать свой протест в установленных законом рамках.
По заявлению ведомства, на любое противозаконное действие со стороны полиции будет осуществлено соответствующее правовое реагирование.
„Как известно, и сегодня в Тбилиси и других городах Грузии запланировано проведение акций протеста. С целью защиты правопорядка сотрудники различных подразделений министерства будут мобилизованы на территории вблизи проведения запланированных акций.
Грузинским законодательством защищено право граждан на собрания и манифестации, а также определены формы выражения протеста для защиты общественного порядка и безопасности.
Призываем организаторов акций выражать свой протест в установленных законом рамках, на любое противозаконное действие со стороны полиции будет осуществлено соответствующее правовое реагирование “,- говорится в заявлении.
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