

МВД: Призываем организаторов акций выражать свой протест в установленных законом рамках

02.12.2024 10:48





Министерство внутренних дел Грузии призывает организаторов акции протеста, проведение которой запланировано на сегодня, выражать свой протест в установленных законом рамках.



По заявлению ведомства, на любое противозаконное действие со стороны полиции будет осуществлено соответствующее правовое реагирование.



„Как известно, и сегодня в Тбилиси и других городах Грузии запланировано проведение акций протеста. С целью защиты правопорядка сотрудники различных подразделений министерства будут мобилизованы на территории вблизи проведения запланированных акций.



Грузинским законодательством защищено право граждан на собрания и манифестации, а также определены формы выражения протеста для защиты общественного порядка и безопасности.



Призываем организаторов акций выражать свой протест в установленных законом рамках, на любое противозаконное действие со стороны полиции будет осуществлено соответствующее правовое реагирование “,- говорится в заявлении.





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