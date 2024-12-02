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АМЮГ: вместо поддержания правопорядка МВД совершает преступления
02.12.2024 11:56
Практика «взятия в кольцо» протестующих приняла масштабные формы, заявляют в правозащитной организации «Ассоциация молодых юристов» (АМЮГ).
«Даже во время разгона демонстрации спецназ обязан предоставить гражданам возможность беспрепятственно покинуть территорию. Вместо этого на рассвете полиция окружила протестующих и преследовала мирных демонстрантов. Принимая во внимание жестокость спецназа в последние дни, и практику «взятия в кольцо», категорически не соответствующую правам человека, поясняем, что МВД вместо поддержания правопорядка совершает преступление», - констатирует «Ассоциация молодых юристов».
По информации АМЮГ, 1-2 декабря на протяжении ночи спецназ «продолжал применять против мирных демонстрантов специальные средства, в том числе водометы и слезоточивый газ».
«Слезоточивый газ также целенаправленно применялся против людей, находившихся в закрытом помещении на улице Бесики. По информации на месте, в струе воды все же находился химический раздражитель, который и вызвал ожоги. По-прежнему имеют место случаи умышленного вмешательства в деятельность журналистов, в том числе применения водометов против представителей СМИ и умышленного повреждения видеокамер, а также физического насилия и арестов», - говорится в заявлении НПО.
В МВД вновь заявили, что «акция неоднократно выходила за рамки, установленные законом о собраниях и демонстрациях», а «агрессивные группы» продолжали нападать на полицейских и забрасывать их камнями, пиротехникой, зажигательными средствами, стеклянными бутылками и железными предметами.
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