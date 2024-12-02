

Слезоточивый газ целенаправленно применялся полицией в закрытом помещении — АМЮГ

02.12.2024 12:57





По данным Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ), в течение ночи с 1 на 2 декабря 2024 года спецназ продолжал применять против мирных демонстрантов специальные средства, в том числе водометы и слезоточивый газ.



«Слезоточивый газ также целенаправленно применялся против людей, находившихся в закрытом помещении на улице Бесика. По информации на месте, в струе воды все же находился химический раздражитель, который и вызывает жжение.



До сих пор имеют место случаи преднамеренного вмешательства в деятельность журналистов, в том числе применения водометов против представителей СМИ и умышленного повреждения камер, а также физического насилия и задержаний (задержан журналист онлайн-медиа Георгий Чагелишвили).



Более всего вызывает беспокойство практика окружения протестующих, принявшая масштабный вид. Даже во время разгона демонстрации спецназ обязан предоставить гражданам возможность беспрепятственно покинуть территорию. Вместо этого на рассвете полиция окружила протестующих и преследовала мирных демонстрантов. На митинге также был арестован руководитель отделения верховенства права и свободы СМИ в IDFI Георгий Давитури.



Принимая во внимание зверства, совершенные спецназом в последние дни, и практику окружения, категорически несовместимую с правами человека, разъясняем, что МВД вместо поддержания правопорядка совершает преступление», — заявили в АМЮГ.



Массовые протесты продолжаются в стране уже несколько дней. Акции продолжаются и сегодня. Некоторые школы и университеты бастуют.



По данным МВД, по обвинению в нападении на сотрудников полиции и нанесении ущерба имуществу путем поджога во время продолжающихся акций протеста в Тбилиси были задержаны 17- и 21-летние лица. Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.





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