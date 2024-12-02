

«Первая ласточка» — инструктор ушел из Академии МВД Грузии

02.12.2024 19:06





Старший инструктор Службы тактической подготовки Академии МВД Грузии Георгий Габехадзе опубликовал в социальной сети пост о том, что уходит с занимаемой должности.



«Сегодня, 2 декабря 2024 года, я принял одно из самых тяжелых, но продиктованных разумом и внутренним убеждением решение, обратиться с рапортом к ректору академии о моем освобождении с занимаемой должности и исключении из системы МВД Грузии», — написал Габехадзе.



Президент Саломе Зурабишвили отреагировала на заявление Габехадзе в социальной сети и назвала его «первой ласточкой».



«Из МВД появилась первая ласточка! Это неопровержимый признак разрушения аппарата репрессий! Государство – это вы, кто в каждом ведомстве, на какой должности бы не находился, кто ставит интересы страны выше личных карьерных интересов!», — написала президент Грузии.



Ушли в отставку на фоне протестов

После того как «Грузинская мечта» приняла решение приостановить евроинтеграцию, ряд грузинских госслужащих подали в отставку в знак протеста. Десятки сотрудников госорганов опубликовали заявления и раскритиковали решение «Мечты».

Так, 1 декабря премьер Кобахидзе подтвердил отставку посла в США Давида Залкалиани и заместителя главы МИД Теймураза Джанджалия. В тот же день посол Грузии в Литве Саломе Шапакидзе заявила, что «Грузия — это Европа» и добровольно покинула занимаемый пост.



30 ноября о своем уходе объявили исполняющий обязанности посла в Италии Ираклий Векуа и чрезвычайный и полномочный посол в Нидерландах Давид Соломония.



29 ноября отставку подал посол в Болгарии Отар Бердзенишвили. На своей странице в соцсети X он подчеркнул: «Более двух десятилетий я способствовал укреплению европейской интеграции Грузии. Наши усилия не должны быть подорваны».



К протестам присоединились сотрудники МИД Грузии. Более 135 дипломатов подписали заявление, осуждающее решение властей отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. Они подчеркнули, что евроинтеграция является «волей грузинского народа и стратегическим выбором страны». Подобные заявления сделали сотрудники Нацбанка, Минобразования, мэрии Тбилиси и Конституционного суда.





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